Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht zum Donnerstag drangen unbekannte Täter in einen Bürocontainer eines Autohauses an der Sterner Hütte ein. Die Täter durchwühlten das Mobiliar und verließen anschließend das Gelände. Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion in Linz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

