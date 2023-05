Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer mit falschen Kennzeichen gestoppt

Bielefeld (ots)

BM / Bielefeld / Sennestadt, Am Mittwoch, 31.05.2023 um 00:20 Uhr bemerkten Beamte der Autobahnpolizei auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund einen grauen Kleinwagen, der mit offenbar entsiegelten Kennzeichen versehen war. Nachdem das Fahrzeug an der Anschlussstelle Bielefeld Süd abgefahren war, wurde dieses angehalten und kontrolliert.

Hierbei stellte sich heraus, dass der Opel, welcher mit entsiegelten Mindener Kennzeichen ausgestattet worden war zuletzt in Bielefeld gemeldet, jedoch außer Betrieb gesetzt worden war. Die verwendeten Kennzeichen waren bereits neu an einen Mercedes in Minden vergeben worden.

Auch beim Fahrer gab es einige Unregelmäßigkeiten.

Der 26-jährige Fahrer hat keinen festen Wohnsitz, und konnte sich nur mit einer ausländischen Fahrerlaubnis eines nicht EU-Staates ausweisen. Sein Visum lag nur als Fotografie vor. Da letztlich an der Echtheit der Personalien gezweifelt wer-den musste, und der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz angeben konnte, wurde der Fahrer in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld in Polizeigewahrsam genommen und erkennungsdienstlich erfasst. Es wurde eine Anzeige unter anderem wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, die Abgabenordnung, die StVZO und wegen Kennzeichenmissbrauchs gefertigt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell