POL-BI: Mann schießt mit PTB-Waffe in die Luft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Quelle - Am Dienstagnachmittag, 30.05.2023, kam es zwischen Leihabeitern zu einer Auseinandersetzung an der Carl-Severing-Straße, infolgedessen sich ein Schuss aus einer PTB Waffe löste. Der Schütze wurde von Polizisten in Gewahrsam genommen.

Ein lauter Knall sorgte gegen 14:00 Uhr am Dienstag für große Aufmerksamkeit in Quelle. Mehrere Anrufer meldeten der Leitstelle der Polizei, dass mindestens ein Schuss abgegeben worden war.

Polizeibeamte eilten daraufhin in die Osnabrücker Straße und stellten drei Männer, darunter den vermeintlichen Schützen.

Der 20-jährige Bielefelder war seiner eigenen Aussage nach mit einer Kollegin an ihrer gemeinsamen Arbeitsstätte in Streit geraten. Die 29-jährige Bielefelderin habe daraufhin Freunde und Familienangehörige verständigt, die gemeinsam die Wohnung des 20-Jährigen an der Carl-Severing-Straße aufsuchten.

Als der Bielefelder die Gruppe von fünf Personen in seiner Straße sah, richtete er die täuschend echt aussehende Waffe auf sie. Er gab dann einen Warnschuss in die Luft ab und flüchtete in die Osnabrücker Straße, wo er und zwei seiner Kontrahenten gestoppt wurden.

Dort ließ sich der 20-Jährige von den Beamten nicht beruhigen und bedrohte seine Verfolger. Schließlich nahmen die Polizisten den Bielefelder in Gewahrsam.

Da er nicht über einen Waffenschein verfügte, erstatteten die Beamten Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und stellten die PTB-Waffe sicher. Der 20-Jährige und die fünf anderen Männer, im Alter zwischen 22 und 39 Jahren, müssen sich außerdem wegen Bedrohung verantworten.

