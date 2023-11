Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.11.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mudau: Einbruch in zwei Wohnhäuser

Unbekannte verschafften sich am Freitag Zutritt zu zwei Gebäuden in Mudau und entwendeten Schmuck und Bargeld. In einem Fall betraten die Täter zwischen 18.15 Uhr und 20.45 Uhr ein Grundstück im Tannenweg, wo sie über den Balkon in das Einfamilienhaus gelangten. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und nahmen Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe an sich. Der beim Einbruch entstandenen Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Im zweiten Fall begaben sich die Täter zwischen 17 Uhr und 22 Uhr in ein Haus im Eichenweg, wo sie die Terrassentür gewaltsam öffneten, wodurch Sachschaden von ebenfalls 1.500 Euro entstand. Die Täter stahlen einen Tresor, Gold, Schmuck und Bargeld. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen besteht ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Hardheim: Bargeld und Schmuck aus Haus entwendet

Aus einem Einfamilienhaus in Hardheim entwendeten Unbekannte am Samstagabend Schmuck und Bargeld. Die Täter gelangten zwischen 17.15 Uhr und 20 Uhr über eine Terrassentür in das Gebäude in der Straße "Zweiter Sandweg" und flüchteten unerkannt mit der Beute. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06283 50540 an den Polizeiposten Hardheim.

Neckargerach: Acker bei Bergungsaktion beschädigt

Vermutlich weil sich ein unbekanntes Fahrzeug in einem Acker bei Neckargerach festgefahren hat, entstand am Wochenende Sachschaden. Der Besitzer des Flurstücks an der Landesstraße 634 zwischen Neckargerach und Schollbrunn teilte der Polizei mit, dass sein Acker zwischen Freitag gegen 12 Uhr und Sonntag gegen 10 Uhr beschädigt wurde. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein größeres Fahrzeug mit Zwillingsbereifung, vermutlich ein Lkw, etwa 400 Meter nach den Serpentinen von der Fahrbahn abkam und sich festfuhr. Bei der Bergung durch ein anderes größeres Fahrzeug entstand erheblicher Flurschaden und es wurden mehrere Holzdielen, die zur Bergung genutzt wurden beschädigt. Der Schaden beziffert sich wohl auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Haßmersheim: Mit Feuerlöscher gesprüht - Mehrere Personen verletzt

Weil ein 23-Jähriger in der Nacht auf Samstag mit einem Feuerlöscher herumsprühte, kam es in der Heuherberge in Haßmersheim-Neckarmühlbach zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm der Mann gegen 0.30 Uhr den Feuerlöscher aus der Halterung und besprühte mehrere Personen, die hierdurch Atembeschwerden erlitten. Außerdem wurde durch das Löschpulver der Brandalarm ausgelöst. Vier Personen mussten zwar notärztlich behandelt, jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Der 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Osterburken: Mit Schachtdeckel Eingangstür eingeworfen - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Adelsheim sucht Zeugen, nachdem zwei maskierte Täter am frühen Montagmorgen in Osterburken zunächst einen Schachtdeckel entwendeten und diesen in eine Eingangstür warfen. Die Täter entfernten den Gullideckel vermutlich in der Industriestraße von der Fahrbahn und luden ihn in ihren schwarzen 1er BMW. Anschließend fuhren die beiden nach bisherigen Erkenntnissen zu einem Tankcenter in der Merchinger Straße. Dort nahmen sie gegen 2.45 Uhr den Deckel aus dem Kofferraum des Fahrzeugs und warfen die Glasscheiben rechts neben der Eingangstür damit ein. Danach soll sich eine der beiden Personen Zutritt zum Verkaufsraum verschafft und mehrere Stangen Zigaretten entwendet haben. Im Anschluss flüchteten die Täter mit dem BMW in Richtung Autobahn 81. Der Schaden wird auf mehr als 8.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Tat, den maskierten Tätern oder dem schwarzen BMW 1, an dem BCH-Kennzeichen angebracht waren, geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

Osterburken: Mit 1,7 Promille mit Baumstamm kollidiert

Ein 51-Jähriger kollidierte in der Nacht auf Samstag mit seinem Skoda Kodiaq mit einem Baumstamm in Osterburken. Der alkoholisierte Mann war gegen 3 Uhr auf der Rosenbergstraße stadteinwärts unterwegs und geriet auf Höhe der Galgensteige 47 in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach dem Überfahren eines Bordsteins gelangte der Pkw auf eine Wiese, überfuhr eine Leittafel sowie eine Hecke und prallte dann gegen den Stamm. An diesem kam der nicht mehr fahrbereite Skoda zum Stehen. Ein Zeuge hörte den Aufprall und sah den 51-Jährigen in seinem Pkw sitzen. Dieser wählte den Polizeinotruf. Da sich beim Ansprechen des Mannes durch die Polizeibeamten Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurde ein Test durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 1,7 Promille, weshalb der Mann sowohl zur Untersuchung als auch zur Blutentnahme mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Führerschein des 51-Jährigen wurde sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

