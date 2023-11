Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.11.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A81/Ilsfeld: Mit Alkohol im Blut Unfall verursacht und abgehauen

Ein 31-jähriger Opel-Fahrer verursachte am Samstagabend bei Ilsfeld einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 19.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim, auf einen vor ihm fahrenden Transporter auf. Der Opel kam daraufhin ins Schleudern und prallte gegen die rechte Leitplanke. Trotz der starken Beschädigungen an seinem Fahrzeug fuhr der 31-Jährige ohne Beleuchtung weiter in Richtung Stuttgart und an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord von der Autobahn ab. Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg den Unfallverursacher in der Frankfurter Straße in Eglosheim stellen und kontrollieren. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Er musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

A6/Neckarsulm: Zwei Verletzte nach Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 26.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Autobahn 6 bei Neckarsulm am Freitagmittag. Gegen 12.40 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit seinem BMW die A6 zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Heilbronn-Neckarsulm, als er mit seinem Fahrzeug vom linken Fahrstreifen auf den rechten Fahrstreifen geriet und hier mit dem Sattelzug eines 39-Jährigen kollidierte. Durch den Zusammenstoß kam der Sattelzug nach rechts auf den Verzögerungsstreifen und touchierte die Schutzplanke. Der Fahrer des BMW und seine 38-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Da der Pkw nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Eppingen: Hochwertige Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in den vergangenen zwei Wochen hochwertige Pedelecs aus einer Garage in Eppingen. Zwischen Dienstag, dem 7. November, und Samstag, dem 18. November, verschafften sich die Täter Zutritt zu der Garage in der Kettengasse und stahlen zwei Pedelecs im Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Zweiräder machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: Betrunken Unfall verursacht und abgehauen

Fast zwei Promille zeigte ein Atemalkoholtest eines 43-Jährigen Autofahrers am Samstagabend in Heilbronn an. Gegen 21.50 Uhr befuhr der Mann mit seinem Ford die Neckartalstraße von Neckargartach kommend in Richtung Horkheim. Hier überholte er den Mercedes eines 28-Jährigen rechts und scherte anschließend zu früh wieder nach links ein, weshalb die Fahrzeuge kollidierten. Nach dem Zusammenstoß versuchte der 43-Jährige zu flüchten und fuhr in Richtung Theresienwiese davon. Auf Höhe des Parkplatzes der Theresienwiese kam er allerdings von der Straße ab und durchfuhr eine Hecke. Beamte des Polizeireviers Heilbronn konnten den Mann einer Kontrolle unterziehen und stellten hierbei starken Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von 1,8 Promille zeigte, musste der 43-Järhige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 5.500 Euro geschätzt.

Lauffen am Neckar: Baumaschinen gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am Wochenende mehrere Baumaschinen in Lauffen am Neckar. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, auf dem Abstellplatz einer Firma in der Kiesstraße gewaltsam Zutritt zu zwei Containern. Anschließend wurden drei Stampfer, ein Reduktor für eine Erdrakete, ein Trennschleifer und eine Rüttelplatte verladen und abtransportiert. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Maschinen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

Hardthausen am Kocher/Lampoldshausen: E-Bike-Akku Ursache für Brand

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines Brandes am Samstagmittag in Lampoldshausen. Gegen 12.25 Uhr geriet ein eingesteckter E-Bike-Akku im Kellerraum eines Hauses in der Züttlinger Straße in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor sie sich ausbreiten konnten. Ein 40-jähriger Bewohner des Hauses musste mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Aufgrund der starken Verrußung ist das Einfamilienhaus vorerst nicht bewohnbar.

Neckarsulm: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstagnachmittag in Neckarsulm und flüchtete anschließend. Gegen 15 Uhr stellte ein 61-Jähriger seinen Mercedes auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Robert-Bosch-Straße ab. Als er gegen 15.45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Schaden am linken Fahrzeugheck fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Vermutlich handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen blauen Kleintransporter. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Lehrensteinsfeld: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Lehrensteinsfeld. Zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Sonntagabend, 19.45 Uhr, öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes in der Straße "Lehrener Feld" und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Hier wurden im Anschluss sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten der oder die Täter ein Laptop. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Flein: Zeugen nach Einbruch gesucht

Zwei unbekannte Personen brachen am Sonntagmorgen in ein Wohnhaus in Flein ein. Zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr hebelten die Täter ein Fenster des Gebäudes im Parkweg auf und gelangten so ins Innere. Hier wurden im Anschluss alle Räumlichkeiten durchsucht und mehrere Uhren entwendet. Anschließend verließen die Personen das Gebäude über die Terrassentür und begaben sich in eine angrenzende Tiefgarage im Wilhelm-Busch-Weg. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Beilstein: Mit über 3,6 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Über 3,6 Promille zeigte ein Atemalkoholtest einer 66-Jährigen am Freitagabend in Beilstein an. Die Frau war gegen 19.30 Uhr mit ihrem BMW in der Hauptstraße unterwegs. Hierbei konnte ein Zeuge sehen, dass sie mit ihrem Fahrzeug Schlangenlinien fuhr und hierbei Fußgänger auf dem Gehweg gefährdet hatte. Die Frau konnte kurz darauf an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Da sie sich nur schlecht artikulieren konnte und starker Alkoholgeruch von ihr ausging, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 3,6 Promille, weshalb die Frau die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und zwei Blutproben abgeben musste. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Später stellte sich heraus, dass die 66-Jährige auf ihrer Fahrt mit ihrem Pkw am Außenspiegel eines in der Hauptstraße geparkten Porsches hängengeblieben war und hierbeiSachschaden verursacht hatte. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Weinsberg: Einbruch in Reihenhaus - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Woche unberechtigt Zutritt zu einem Reihenhaus in Weinsberg. Zwischen Dienstag und Freitag hebelten der oder die Täter die Terrassentür des Gebäudes in der Parkstraße auf und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden sämtliche Schränke im Haus geöffnet und durchsucht. Zum erlangten Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

Ellhofen: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Ellhofen. Zwischen 17.15 Uhr am Freitag und 0.30 Uhr am Samstag gelangten die Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude in der Höflesäckerstraße. Im Inneren wurden alle Räumlichkeiten betreten und darin befindlichen Schränke und Schubladen durchsucht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Bargeld sowie ein IPad entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Am Sonntagabend versuchte in Heilbronn ein 15-Jähriger mit seinem Roller vor der Polizei zu flüchten. Der Jugendliche sollte gegen 18.15 Uhr in der Kaiserstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Um dies zu verhindern flüchtete er, fuhr teilweise in die Fußgängerzone und gefährdete mehrere Passanten. Einige Zeit später fiel der 15-Jährige erneut in der Badstraße auf. Die Polizisten sperrten mit dem Streifenwagen die Fahrbahn um den Rollerfahrer an einer weiteren Flucht zu hindern. Dieser versuchte allerdings sich mit seinem Gefährt an dem Polizeiauto vorbeizudrücken und blieb hierbei an der Felge des Fahrzeugs hängen. Daraufhin setzte der Jugendliche seine Flucht zu Fuß fort, konnte aber kurz darauf festgenommen werden. Er muss nun mit mehreren Anzeigen und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Eppingen: Einbruchversuch in Einkaufszentrum - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten sich am vergangenen Wochenende unberechtigte Zutritt zu einem Einkaufszentrum in Eppingen zu verschaffen. Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 18.40 Uhr, gelangten die Täter vermutlich mit einer Leiter auf das Dach des Gebäudes in der Eisenbahnstraße und machten sich an diesem zu schaffen. Das Innere wurde nach bisherigem Kenntnisstand nicht betreten. Nun sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

