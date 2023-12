Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Minderjährige nach waghalsiger Flucht vor der Polizei festgenommen

Hamm-Herringen (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit der Hammer Polizei lieferte sich am Sonntag, 10. Dezember, um 15.15 Uhr ein 16-Jähriger aus Hamm. Zuvor hatte er auf der Schwabenstraße den Kauf eines Opel Corsa vorgetäuscht und sich im Rahmen einer Probefahrt gemeinsam mit je einem weiteren 16-Jährigen und einem 13-Jährigen auf und davon gemacht. Die Polizei reagierte schnell und konnte das Fahrzeug unmittelbar nach Tatbegehung aufnehmen. Zunächst wurde der Kleinwagen auf der Wilhelmstraße von Einsatzkräften wahrgenommen, wonach der Fahrer die Geschwindigkeit deutlich erhöhte und auf Martinshorn und Anhaltesignale nicht im geringsten reagierte. Die Fahrt ging weiter über die Stadtbezirke Mitte und Heessen in Richtung Dolberg und schließlich auf die BAB 2 in Fahrtrichtung Oberhausen. Hierbei erreichte der Flüchtende mit seinen Fahrzeug Geschwindigkeiten von weit über 100 Km/H. Letztlich hielt der Teenager im Bereich des Kamener Kreuzes freiwillig an und konnte ebenso wie seine beiden Mittäter widerstandslos festgenommen werden. Alle wurden zur Polizeiwache Mitte gebracht, wo dem Fahrer wegen des Verdachts des Betäubungsmittelkonsums eine Blutprobe entnommen wurde. Die Minderjährigen wurden schließlich ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der Corsa wurde sichergestellt. Es kam niemand zu Schaden. Der 16-Jährige muss sich nun wegen eines PKW-Erlangungsdeliktes sowie diverser Verkehrsstraftaten verantworten. Die Ermittlungen dauern an.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell