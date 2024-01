Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Trickbetrüger erbeuten Trauring und Bargeld

Duisburg (ots)

Zwei Trickbetrüger haben am Mittwochmittag (24. Januar, 13 Uhr) eine hohe Summe Bargeld sowie den Trauring einer 85-Jährigen gestohlen.

Die Seniorin erzählte den alarmierten Polizisten, dass ein Mann an der Tür ihrer Wohnung an der Kaiserswerther Straße (Nahe Mündelheimer Straße) klingelte und sich als Handwerker ausgab. Er müsse dringend die Wasserleitung überprüfen, so der Betrüger. Der Täter forderte die Frau auf, in ihr Badezimmer zu gehen, um den Brausekopf der Dusche in den Abfluss zu halten. Währenddessen nutzte ein Komplize oder eine Komplizin die Gelegenheit, schlich sich durch die angelehnte Türe in die Wohnung und durchwühlte Schränke und Kommoden der 85 Jahre alten Frau. Samt Beute flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Die Seniorin schätzt den Mann auf 1,75 bis 1,80 Meter Größe. Er hat dunkle Haare, gebräunte Haut und eine kräftige Statur. Während der Tat trug er dunkle Kleidung. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann weitere Angaben zu den Betrügern machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Kein Mitarbeiter einer Firma hat ein Betretungsrecht. Öffnen Sie die Tür immer mit vorgelegtem Sperrriegel! Lassen Sie sich nicht von vermeintlichen Ausweisdokumenten, die Ihnen die Betrüger vorhalten oder entsprechender Kleidung (z. B. Blaumann) täuschen. Seriöse Handwerker kündigen sich im Vorfeld mit einem Schreiben an. Seien Sie energisch, sprechen Sie laut oder rufen um Hilfe! Verständigen Sie in solchen Fällen umgehend die Polizei und bitten Angehörige und Nachbarn um Unterstützung!

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell