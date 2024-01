Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Geld abgehoben, im Hausflur ausgeraubt - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Dienstagvormittag (23. Januar, 10:10 Uhr) eine 74-Jährige im Flur eines Mehrfamilienhauses an der Blütenstraße ausgeraubt.

Die Seniorin berichtete der Polizei, dass sie zuvor Bargeld in einer Bankfiliale an der Duisburger Straße (Höhe Körnerstraße) abgehoben hat. Dann ging sie fußläufig zu ihrer Wohnanschrift. Als sie die Tür des Hauses aufschloss, sind ihr zwei Frauen in den Flur gefolgt. Eine der Räuberinnen griff dann in die Handtasche der 74-Jährigen und nahm das Bargeld raus. Die Seniorin versuchte eine der Täterinnen festzuhalten, sie schaffte es allerdings, sich loszureißen. Die Seniorin stürzte daraufhin eine kleine Treppe im Hausflur hinunter. Eine Nachbarin hörte die Hilferufe der Frau und sah die Räuberinnen in Richtung Schillerstraße flüchten.

Sie werden auf etwa 25 Jahre und 1,60 bis 1,70 Meter Größe geschätzt. Beide haben eine schlanke Statur und waren dunkel gekleidet (lange Jacke mit Fellkapuze), eine von ihnen hatte ein Tuch umgebunden. Einer der Täterinnen hatte ihre dunklen Haare zu einem Zopf zusammengebunden.

Wer kann Angaben zu den Unbekannten machen? Wer hat sie womöglich schon im Bereich der Bankfiliale gesehen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

