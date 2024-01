Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Falschfahrerin nach Zeugenhinweis gestellt

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (23. Januar, 2:30 Uhr) meldete ein aufmerksamer Zeuge (33) der Polizei eine Falschfahrerin (58). Der Mann fuhr mit einem Arbeitskollegen (51) die Autobahn 59 in Richtung Dinslaken entlang, als ihnen in Höhe des Hauptbahnhofs auf der linken Fahrspur eine Falschfahrerin in einem schwarzen Audi A3 entgegen kam.

Nachdem der 33-Jährige sie mehrfach angehupt hatte, wendete die 58-Jährige ihren Audi auf der Autobahn und fuhr in nördlicher Richtung weiter. An der Abfahrt Duissern fuhr sie von der A59 in Schlangenlinien ab auf die Saarstraße. Die beiden Zeugen folgten der Geisterfahrerin und gaben der Polizei ihren Standort durch.

Im Bereich der Koloniestraße gelang es den Einsatzkräften den schwarzen Audi anzuhalten und die Fahrerin zur Rede zu stellen. Als die Frau die Fahrertüre öffnete, erahnten die Beamten den Grund ihrer Fahrweise: Die 58-Jährige hatte Alkohol getrunken und schwankte auch zu Fuß. Während sie vergebens versuchten einen Atemalkoholtest durchzuführen, teilte die Frau ihnen mit, dass sie auch Medikamente nehme. Die Einsatzkräfte nahmen sie mit zur Wache, wo ein Arzt ihr eine Blutprobe entnahm. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher und schrieben eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

