POL-DU: Wanheimerort: Folgemeldung: 77-Jähriger nach Unfall verstorben

Duisburg (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag (20. Januar, 3:00 Uhr) einen Mann (33) auf der Fischerstraße zwischen der Hultschiner und der Düsseldorfer Straße ausgeraubt. Der Duisburger hatte Geld an einem Bankautomaten abgehoben, als ihm Räuber plötzlich in den Rücken traten. Der 33-Jährige stürzte, wurde bewusstlos und wachte wenig später mit ...

