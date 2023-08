Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Mörfelden-Walldorf: Alkohol und Drogen am Steuer/Polizei kontrolliert

Groß-Gerau/Mörfelden-Walldorf (ots)

"Alkohol und Drogen am Steuer" waren im Fokus von Verkehrskontrollen, die am Donnerstag (24.08.), in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und Mitternacht, auf der Bundesstraße 486 am Mönchbruch bei Mörfelden-Walldorf und der Bundesstraße 44 am Falltorhaus bei Groß-Gerau von der Polizei durchgeführt wurden.

Im Ergebnis wurden fünf Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol oder Drogen gefertigt. Drei Fahrer reagierten bei Tests positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis, bei zwei weiteren Verkehrsteilnehmern wurden Alkoholwerte von rund 0,5 und 0,8 Promille gemessen. Vier weitere Autofahrer konnten den Beamten keine Führerschein vorlegen und müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Ein Wagenlenker transportierte zudem ein 6 Monate altes Kind ohne jegliche Sicherung. Ihn erwarten nun ein Bußgeld und Punkte in Flensburg.

"Wer sich betrunken oder unter Drogeneinfluss hinters Lenkrad setzt, bringt sich und vor allem andere leichtfertig in Gefahr", so der Appell der Ordnungshüter.

