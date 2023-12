Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Migranten in Horka ergriffen

Horka (Landkreis Görlitz) (ots)

Am Donnerstagmorgen erhielt die Dienststelle den Hinweis, dass in der Nähe des Güterbahnhofes in Horka (Landkreis Görlitz) eine größere Personengruppe beobachtet wurde. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigdorf eilte daraufhin an den Ort der Beobachtung, wo sie kurze Zeit später auf 13 syrische Migranten traf. Die syrischen Männer wurden in Gewahrsam genommen, anschließend zum Sitz der Inspektion an der Autobahn gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell