Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Versuchtes Tötungsdelikt - Minderjähriger auf offener Straße schwer verletzt

Duisburg (ots)

Ein 16-Jähriger geriet am Donnerstagabend (18. Januar gegen 17:45 Uhr) auf der Weseler Straße mit mehreren Personen aneinander. Nach einem aufgeheizten Wortgefecht kam ein Messer ins Spiel. Der Jugendliche wurde zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und schwebte für kurze Zeit in Lebensgefahr. Was der Grund für die Eskalation war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 suchen Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf, zu Tatbeteiligten, aber auch zu weiteren Hintergründen geben können. Sie werden gebeten, unter der Rufnummer 0203 2800 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell