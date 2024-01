Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: 27-Jähriger lebensgefährlich verletzt - Mordkommission ermittelt

Duisburg (ots)

Auf der Tibistraße ist es am Donnerstagabend (18. Januar, 18:40 Uhr) zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der vier Männer beteiligt waren. Ein 27-Jähriger (deutsche Staatsangehörigkeit) kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Mordkommission eingerichtet.

Eine Zeugin berichtete der Polizei, dass ein Trio den 27 Jahre alten Mann attackiert habe und dabei ein oder mehrere Gegenstände benutzt hätte. Spezialeinheiten der Polizei konnten zwei Tatverdächtige noch am selben Abend in einer Wohnung festnehmen. In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte außerdem mehrere Tütchen Betäubungsmittel sicher.

Der 19- und 27-Jährige (beide türkische Staatsangehörigkeit) werden heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter wegen des Verdachts des versuchten Totschlags vorgeführt.

Ihr Komplize ist weiterhin flüchtig. Er wird auf 30 Jahre und etwa 1,70 Meter Größe geschätzt. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen oder hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Ermittlungen zu dem Hintergrund der Tat und den Tatwaffen dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell