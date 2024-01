Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Suche nach Ersthelfern beendet

Duisburg (ots)

Nachdem am Mittwochmorgen (17. Januar, 06:50 Uhr) ein 37-Jähriger durch eine Verpuffung in einer Dachgeschosswohnung auf der Grabenstraße schwer verletzt wurde, leisteten auch unbekannte Männer Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5695028

Aufgrund einer möglichen Ansteckungsgefahr für die Zeugen veröffentlichte die Polizei am Donnerstagabend (18. Januar) einen Aufruf mit der Bitte an die Ersthelfer, sich umgehend an die Polizei zu wenden. Schon kurze Zeit nach dem Aufruf konnte ein Erfolg verzeichnet werden: die Ersthelfer meldeten sich. Die Polizei dankt allen, die die Suche nach den Zeugen unterstützt haben.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell