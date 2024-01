Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Nach Geldabheben ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag (20. Januar, 3:00 Uhr) einen Mann (33) auf der Fischerstraße zwischen der Hultschiner und der Düsseldorfer Straße ausgeraubt. Der Duisburger hatte Geld an einem Bankautomaten abgehoben, als ihm Räuber plötzlich in den Rücken traten. Der 33-Jährige stürzte, wurde bewusstlos und wachte wenig später mit leichten Verletzungen an Nase und Stirn wieder auf.

Nachdem er wieder bei Bewusstsein war, ging er zunächst nach Hause und stellt dort fest, dass Bargeld, sein Mobiltelefon, eine Brille und eine Uhr fehlen. Erst am Samstagabend erstattete der Geschädigte eine Strafanzeige bei der Polizei.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu Tatverdächtigen oder dem Tatgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell