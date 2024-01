Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Folgemeldung zum Leichenfund im leer stehenden Schwesternwohnheim - Tatverdächtiger in U-Haft

Duisburg (ots)

Am Montag (15. Januar) entdeckten zwei Zeugen (31, 63) einen zunächst unbekannten Toten in einem unbewohnten Gebäude an der Straße An der Bleek.

Weil sich der Verdacht erhärtete, dass der zwischenzeitlich identifizierte 51-Jährige gewaltsam ums Leben kam, ordnete die Staatsanwaltschaft Duisburg die Einrichtung einer Mordkommission an.

Wir bericheten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5693273 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5693942

Den Duisburger Ermittlern ist es bereits am Donnerstag (18. Januar) gelungen, einen dringend Tatverdächtigen (22) aufzuspüren und vorläufig festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der 22-Jährige am Freitag (19. Januar) einem Haftrichter vorgeführt, der ihm den Haftbefehl wegen vollendeten Totschlags verkündete und in Vollzug setzte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

