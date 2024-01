Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Folgemeldung zum Leichenfund im leer stehenden Schwesternwohnheim - Verstorbener identifiziert

Duisburg (ots)

Der gewaltsam zu Tode gekommene 51-Jährige konnte durch akribische Ermittlungsarbeit nach der Obduktion identifiziert werden. Der Obdachlose hielt sich bei kalten Temperaturen in dem unbewohnten Gebäude an der Straße "An der Bleek" auf, wo er in der Zeit von Sonntagabend (14. Januar) bis Montagnachmittag (15. Januar, 15:40 Uhr) gewaltsam zu Tode kam. Es liegen konkrete Ermittlungsansätze hinsichtlich des möglichen Täters vor. Die eingerichtete Mordkommission ermittelt die Hintergründe zur Tat.

Zeugen wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5693273

