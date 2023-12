POL-PDWIL: Nachtragsmeldung zur polizeilichen Fahndungsmaßnahmen

Bleialf (ots) - Am ersten Weihnachtstag, 25.12.2023 kam es gegen 09:12 Uhr zu einem Brand in einer Privatwohnung eines Mehrparteienhauses in Bleialf. Die alleinige Bewohnerin konnte den Brand im Wohnzimmer selbst löschen und die Wohnung eigenständig verlassen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Bleialf und Winterspelt, sowie die Polizei Prüm, zwei Rettungswagen des DRK und ein Notarzt. Die Bewohnerin ist leicht verletzt mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht ...

