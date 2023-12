POL-PDWIL: Leitpfosten ausgerissen und Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen

Wittlich (ots) - Am 1. Weihnachtstag, 25.12.2023 wurde im Zeitraum 17:45 Uhr bis 18:50 Uhr in der Arnold-Janssen-Straße in St.Paul, ein auf dem Parkplatz, in der Nähe der dortigen Autobahnkirche, geparkter Mercedes-Benz durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der ...

mehr