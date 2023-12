POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bitburg (ots) - Am Freitag, den 22.12.2023, kam es gegen 09:40 Uhr zu einem Taschendiebstahl in der Aldi-Filiale in der Güterstraße in Bitburg. Eine der beiden Täterinnen verwickelte die Geschädigte in ein kurzes Gespräch. Zeitgleich nutzte die zweite Täterin diesen Moment der Ablenkung, um sich an der Geschädigten vorbei zu drängeln. Die Täterinnen schafften es, aufgrund der kurzen Unaufmerksamkeit der ...

