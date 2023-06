Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Wesel (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich um 16:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der Niederrheinbrücke in Wesel. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus Duisburg befuhr die Niederrheinbrücke in Fahrtrichtung Wesel - Innenstadt. In seinem Fahrzeug befanden sich drei Mitfahrer im Alter von 56, 57 und 86 Jahren. Als sich ein verkehrsbedingter Rückstau bildete, beabsichtigte der 85-Jährige sein Fahrzeug abzubremsen. Aufgrund eines Bedienungsfehlers lenkte er seinen Pkw über die Mittellinie, wobei er den Pkw einer 28-Jährigen aus Münster auf dem linken Fahrstreifen touchierte und danach mit dem Wohnmobil eines 30-Jährigen aus Bocholt auf dem rechten Fahrstreifen kollidierte. Schließlich kam der Pkw des 85-Jährigen an der Leitplanke zum Stillstand. Bei dem Zusammenstoß wurde der 85-Jährige leicht verletzt, seine Mitfahrer verletzten sich schwer und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell