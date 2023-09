POL-HAM: Unbekannter beschädigt Renault und flüchtet

Hamm-Mitte (ots) - Ein geparkter Volvo ist am Samstag, 16. September, zwischen 15.15 Uhr und 16 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Museumsstraße beschädigt worden - der Verursacher ist flüchtig. Der schwarze Wagen hat eine Beschädigung am hinteren rechten Kotflügel. Die Schadenshöhe beläuft sich geschätzt auf zirka 3.000 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer ...

