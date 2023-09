Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall mit Linienbus

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses wurde am Samstag, gegen 21.40 Uhr, der 22-jährige Busfahrer und eine 17-Jährige als Fahrgast leicht verletzt. Der Fahrer steuerte den Linienbus vom Busbahnhof am Willy-Brandt-Platz auf die Gustav-Heinemann-Straße. Währenddessen befuhr ein 47-Jähriger den Willy-Brandt-Platz vom Postamt kommend und beabsichtigte ebenfalls auf die Gustav-Heinemann-Straße abzubiegen. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Busfahrer und die junge Frau mussten mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (ag)

