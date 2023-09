Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Frau im Linienbus bei Folgeunfall ebenfalls leicht verletzt

Hamm-Westen (ots)

Ein 66-Jähriger wurde am Samstag, gegen 15.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße leicht verletzt. Bei einem Folgeunfall während der Unfallaufnahme verletzte sich eine 29-jährige Frau in einem Linienbus der Stadtwerke ebenfalls leicht.

Der Reihe nach:

Der 66-jährige Mann befuhr mit seinem Pedelec den Radweg der Wilhelmstraße in östliche Richtung. Etwa in Höhe des Friedrich-Ebert-Parks kam es zum Zusammenstoß mit dem auf ein Firmengrundstück abbiegenden Opel Corsa einer 30-jährigen Frau. Der Mann stürzte und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1750 Euro.

Während der Unfallaufnahme führten Polizeibeamte den Verkehr wechselweise an der Unfallstelle vorbei. Diesbezüglich kam es zu Verkehrsstörungen. In diesem Zusammenhang kam es in einem Linienbus infolge einer Bremsung zum Sturz einer 29-jährigen Businsassin. Die Frau musste mit einem Rettungswagen ebenfalls zur ambulanten Behandlung in Krankenhaus gebracht werden. (ag)

