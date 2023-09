Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt -Radfahrer flüchtet und lässt sein Fahrrad zurück

Hammk (ots)

Ein 25-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde am Freitag, 15. September, durch einen Vekehrsunfall verletzt. Der 25-jährige befuhr gegen 10.45 Uhr mit seinem E-Scooter die Oststraße in Richtung Marktplatz. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer entgegen der Beschilderung den Marktplatz in Richtung Norden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Fahrgeschäfte des Stunikenmarktes bereits aufgebaut. In Einmündungsbereich Marktplatz / Oststraße / Stadthausstraße kam es zum Zusammenstoß beider Zweiradfahrer. Hierdurch erlitt der Fahrer des E-Scooters Verletzungen, die in einem örtlichen Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Der bislang unbekannte Radfahrer ließ sein nicht mehr fahrbereites Fahrrad zurück und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle in die Stadthausstraße. Eine Fahndung nach seiner Person verlief ohne Erfolg. Beschreibung des Flüchtigen: männlich, 40-45 Jahre alt, langes Haar zum Zopf gebunden, Drei-Tage-Bart, roter Pullover, grüne Hose. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916 0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(nue)

