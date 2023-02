POL-SI: Einbruch in Fahrradgeschäft - Täter klauten hochwertige Fahrräder - Zeugen gesucht #polsiwi

Bad Berleburg-Wingeshausen (ots) - Am Montagmorgen (13.02.2023) ist es gegen 06:27 Uhr in Bad Berleburg-Wingeshausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Bei diesem wurden zwei Personen verletzt und es entstand ein erheblicher Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen war ein 59-jähriger Mazdafahrer auf der Kreisstraße K42 aus Aue kommend in Richtung Wingeshausen ...

mehr