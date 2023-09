Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leicht verletzter Pedelec-Fahrer, dank des getragenen Helmes

Hamm (ots)

Ein 70-jähriger Fahrer eines Pedelecs wurde am Freitag, 15. September, durch einen Alleinunfall verletzt. Der 70-jährige befuhr gegen 07:40 Uhr mit seinem Elektrofahrrad den Radweg der Kleinen Alleestraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Senior ein Hindernis und kollidierte mit diesem. Infolge des Zusammenstoßes verletzte er sich leicht. Der Radfahrer wurde einem örtlichen Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass ihn der getragene Fahrradhelm offensichtlich vor gravierenden Verletzungen geschützt hat, ein Riss in diesem Fahrradhelm war deutlich zu erkennen. Es entstand geringer Sachschaden. (nue)

