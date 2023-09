Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein Achtjähriger wurde am 13. September, um 18.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße verletzt. Der Junge war mit seinem Fahrrad, in der Nähe der Forbachstraße, zwischen geparkten Pkw hindurch, unvermittelt auf die Straße gefahren. Dort kam es zu seinem Zusammenstoß mit dem VW Touran eines 46-jährigen Mannes, der auf der Wilhelmstraße in Richtung Westen unterwegs war. Das Kind wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 100 Euro. (hp)

