Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine leicht verletzte Radfahrerin nach Zusammenstoß mit PKW

Hamm (ots)

Eine 75-jährige Fahrradfahrerin wurde am Freitag, 15. September, durch einen Vekehrsunfall verletzt. Die 75-jährige befuhr gegen 09.40 Uhr mit ihrem Fahrrad die Marker Dorfstraße in Fahrtrichtung Osten und beabsichtigte, an der Einmündung zum Papenweg nach links in diesen abzubiegen. Zeitgleich wollte hier ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Papenweg nach links in die Marker Dorfstraße abbiegen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und der Radfahrerin, bei dem sich die 75-jährige leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde zur ambulanten Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entstand geringer Sachschaden. (nue)

