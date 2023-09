Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Süden (ots)

Ein 52-jähriger Fahrradfahrer wurde am Freitag, gegen 13.25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Richard-Wagner-Straße leicht verletzt. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Richard-Wagner-Straße in südliche Fahrtrichtung. Unmittelbar hinter der Kreuzung Alleestraße kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen VW Golf GTI mit einem Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis (MK) gehandelt haben. Der schlanke, etwa 25- bis 30-jährige Fahrer wartete an der Unfallstelle noch auf einen alarmierten Rettungswagen, entfernte sich dann aber vor Eintreffen der Polizei. Der Fahrradfahrer konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Es entstand geringer Sachschaden. Der Unfallhergang ist derzeit unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell