Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: waghalsiges Überholmanöver - Golf beschädigt, flüchtiges Porsche Cabriolet gesucht

Hamm (ots)

Am Freitag, dem 15. September gegen 15:05 Uhr befuhren zwei Sportwagen (PKW Porsche Cabriolet schwarz und ein Pkw Lamborghini in dunkelgrün) die Horster Straße im Bereich des Schützenplatzes Bockum. Vor diesen Sportwagen befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Trecker mit jeweils einem Wohnmobilanhänger dahinter. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des Porsche Cabriolet überholte das erste Gespann trotz vorhandenen Gegenverkehrs. Aufgrund dieses Gegenverkehrs musste der Porsche-Fahrer zwischen den beiden Gespannen einscheren. Anschließend setzte er zum Überholen des nächsten Gespannes an. Auch bei diesem Überholvorgang achtete er nicht auf den vorhandenen Gegenverkehr. Ein 20-jähriger VW Golf-Fahrer, welcher die Horster Straße in Fahrtrichtung Westen befuhr, musste dem Porsche ausweichen und kam infolge des Ausweichmanövers von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand am VW Golf Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Eine Fahndung nach dem verursachenden Porsche verlief ohne Erfolg, dieser flüchtete von der Unfallstelle in Fahrrichtung Osten. Auch die Trecker-Gespanne konnten nicht mehr angetroffen werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Hamm in Verbindung zu setzen. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916 0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

