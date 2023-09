POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 11. September bis 17. September

Hamm-Süden (ots) - Ein 52-jähriger Fahrradfahrer wurde am Freitag, gegen 13.25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Richard-Wagner-Straße leicht verletzt. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Richard-Wagner-Straße in südliche Fahrtrichtung. Unmittelbar hinter der Kreuzung Alleestraße kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen VW ...

