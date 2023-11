Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Nicht aufgepasst

Drei beteiligte Fahrzeuge und eine Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch bei Blaubeuren.

Ulm (ots)

Um 18.15 Uhr war eine 27-Jährige mit ihrem Hyundai in der Blaubeurer Steige bergab unterwegs. Die Fahrerin bremste ihr Auto ab, da ein Reh auf der Fahrbahn stand. Das erkannte auch ein67-Jähriger mit seinem BMW. Auch er konnte noch rechtzeitig abbremsen und anhalten. Nicht so eine 25-Jährige. Die stieß mit ihrem Mercedes in das Heck des BMW. Der wurde wiederum auf den Hyundai der 27-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall verletzte sich die mutmaßliche Verursacherin leicht. Der Rettungsdienst war vor Ort und brachte die junge Frau vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei Blaubeuren hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem Mercedes auf 6.000 Euro, den am BMW auf 4.000 Euro und den am Hyundai auf 2.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

