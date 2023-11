Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Wer hatte grün? /Am Mittwoch stießen in Heidenheim zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 20.25 Uhr war eine 20-Jährige in der Schnaitheimer Straße unterwegs. Sie fuhr mit Ihrem VW Touran in Richtung Innenstadt. In der Felsenstraße wartete wohl bei Rot ein 18-Jähriger mit seinem VW Golf. Wie er später der Polizei berichtete, fuhr er dann bei grün in Richtung Karlstraße los. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Beide Fahrenden und die drei Insassen im VW Golf blieben unverletzt. Nach einer Befragung der Beteiligten ist unklar, wer zur Unfallzeit tatsächlich Grün hatte. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322430) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie schätzt den Schaden am VW Touran auf 20.000 Euro, den am VW Golf auf 25.000 Euro. Die totalbeschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen. Kurzzeitig musste die Kreuzung komplett gesperrt werden. Um 21.40 Uhr war die Straße wieder frei.

