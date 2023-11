Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Fenster aufgehebelt

Am Mittwoch brachen Unbekannte in ein Haus in Rechberghausen ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.15 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster an einem Haus in der Rechbergstraße auf. Sie stiegen ein und durchwühlten Schränke. Brauchbares fanden sie in den Zimmern wohl nicht. Die Polizei Eislingen (Tel. 07161/8510) nahm die Ermittlungen auf. Spezialisten sicherten Spuren.

