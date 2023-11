LPI-SHL: Pkw von Firmengelände entwendet

Schmalkalden (ots) - Am Mittwoch kam es in der Zeit von 04:30 Uhr bis zum Nachmittag zu einem Wohnungseinbruch im Wohngebiet "Am Walperloh" in Schmalkalden. Als der 19-jährige Geschädigte am Nachmittag zurückkehrte, stellte er fest, dass unbekannte Täter gewaltsam in seine Wohnung eingedrungen waren. Die Unbekannten entwendeten einen Fernseher, eine Musikanlage und Bargeld. Weiterhin schmierten sie einen Schriftzug mit Sprühfarbe an eine Wand. Zeugen, die Hinweise zum ...

