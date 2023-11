Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierereien im Stadtgebiet

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte gestern am frühen Abend mit Sprühfarbe Gebäude und Einrichtungen in Hildburghausen. Es wurden im Stadtgebiet unter anderem Schmierereien an der Polizeiinspektion Hildburghausen, einer Praxis und einem Wohnhaus festgestellt. Weiterhin sprühte der Unbekannte Graffiti an ein Verkehrszeichen, einen Stromkasten sowie einen Zigarettenautomaten. Eine 35-Jährige erwischte den Mann bei seiner Aktion und sprach ihn an. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Die polizeilichen Ermittlungen zum Sachverhalt laufen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0306889/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

