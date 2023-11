Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Trunkenheitsfahrt endet im Graben ++ Wohnungseinbruch in Rotenburg ++

Rotenburg (ots)

Trunkenheitsfahrt endet im Graben

Borchel. Mit über 1,2 Promille befuhr am Sonntagmorgen eine 39-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw die K238 in Fahrtrichtung Abbendorf, als sie im Bereich Borchel in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Pkw-Führerin überfuhr zunächst einen Leitpfosten und kam letztlich in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Am Pkw und im Seitenraum entstand leichter Sachschaden. Die 39-jährige musste eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben.

Wohnungseinbruch in Rotenburg

Rotenburg. Am Freitagnachmittag zwischen 14:30 Uhr und 21:50 Uhr ist ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus am Mittelweg eingebrochen. Im Wohnhaus durchsuchte er die Räumlichkeiten und entfernte sich anschließend mit Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04261-947-0 bei der Rotenburger Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell