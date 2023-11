Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zeugenaufruf: Verkehrsunfall zwischen Grundschüler und Pkw, zum Glück niemand verletzt

Scheeßel (ots)

Am 10.11.23, gegen 07.25 Uhr, kam es im Bereich der Grundschule Scheeßel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Grundschüler und einem Pkw. Zum genannten Zeitpunkt überquerte ein Grundschüler mit seinem Fahrrad zu Fuß die Einmündung an der Schulstraße/Zevener Straße, aus Richtung Kreisel (Kolkmann) kommend. Ein silberner Kleinwagen bog aus Jeersdorf kommend nach links in die Schulstraße ab und stieß mit dem Grundschüler zusammen. Hierbei entstand leichter Sachschaden am Fahrrad. Nach kurzem Blickkontakt entfernte sich die Pkw-Fahrerin von der Unfallstelle, ohne sich nach dem Wohlbefinden des Schülers zu erkundigen. Die Polizei Scheeßel bittet Zeugen oder die Verursacherin, sich mit der Polizei in Scheeßel in Verbindung zu setzen, um die Umstände des Verkehrsunfalles aufzuklären. Der Grundschüler wurde zum Glück nicht verletzt und teilte den Sachverhalt in der Schule mit.

Lange, PHK (Polizei Rotenburg) 04261/947-0

Polizei Scheeßel

04263/985160

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell