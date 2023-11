POL-ROW: ++ Unfall bei missglücktem Überholmanöver - Polizei sucht unbekannten Unfallbeteiligten ++ E-Scooter geklaut ++ Teure Räder gestohlen - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Unfall bei missglücktem Überholmanöver - Polizei sucht unbekannten Unfallbeteiligten

Fintel/Großenwede. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag dieser Woche auf der K 30 zwischen Großenwede (Heidekreis) und Fintel ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Fintel nach dem noch unbekannten Führer eines landwirtschaftlichen Gespanns. Eine 77-jährige Autofahrerin war gegen 17 Uhr mit ihrem BMW auf der Kreisstraße in Richtung Fintel unterwegs. Als sie ein vor ihr fahrendes, landwirtschaftliches Gespann überholen wollte, kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Beteiligten setzten ihre Fahrt fort. Jetzt stellte sich heraus, dass an dem BMW ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden ist. Der Fahrer des Gespanns möge sich bitte unter Telefon 04265/95486-0 melden.

Radfahrerin übersehen - Polizei ermittelt Unfallverursacher

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Bremer Straße/Otto-von-Guericke-Straße ist am Mittwochnachmittag eine 45-jährige Radfahrerin verletzt worden. Ein Autofahrer hatte gegen 17 Uhr mit seinem Opel von der Otto-von-Guericke-Straße in die Bremer Straße einbiegen wollen und dabei vermutlich die auf dem Radweg querende Radfahrerin übersehen. Die Frau kam zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die beiden Beteiligten hätten sich kurz unterhalten, seien dann jedoch ohne Personalienaustausch auseinandergegangen. Über das Kennzeichen des Opel konnte die Polizei den Unfallverursacher ermitteln.

E-Scooter geklaut

Rotenburg. Am Mittwochvormittag ist erneut ein E-Scooter in der Gerberstraße gestohlen worden. Der graue Elektroroller des Herstellers Mi Electric Scooter Pro2 stand zwischen 9.40 Uhr und 11 Uhr mit einem Kabelschloss gesichert am Fahrradständer der Theodor-Heuss-Schule. Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Polizei stoppt Fahrt unter Drogeneinfluss

Sottrum. Beamte der Sottrumer Polizei haben am Mittwochmorgen in der Bahnhofstraße die Drogenfahrt eines 22-jährigen Autofahrers gestoppt. In Höhe der Bettina-von-Arnim-Straße waren die Polizisten gegen 8.30 Uhr auf den Seat des Mannes aufmerksam geworden. Bei der Verkehrskontrolle konnten sie Marihuanageruch im Fahrzeuginneren feststellen. Nach einigen Reaktionstests bestätigte sich der Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss. Einen Urintest lehnte der junge Fahrer ab. Er musste eine Blutprobe abgeben. Deren Ergebnis wird zeigen, was der 22-Jährige konsumiert hat.

Transporter aufgebrochen - Ledertasche geklaut

Zeven. Unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag in der Straße Lühnenfeld einen Transporter aufgebrochen. Der Mercedes Vito stand zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkstreifen vor der ehemaligen Schule in Höhe des Gaußweges. In diesem Zeitraum schlugen die Täter die Scheibe der Fahrertür ein und nahmen eine Ledertasche von der hinteren Sitzbank. Darin befanden sich Bargeld, ein Mobiltelefon der Marke Samsung Galaxy A32, ein Personalausweis, ein Führerschein und Schlüssel. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder andere Angaben machen können, melden sich bitte unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei.

Teure Räder gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter in der Kampstraße acht Kompletträder aus einem Auto gestohlen. Der graue BMW-SUV stand zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochmorgen, 5 Uhr auf dem Parkstreifen an der Straße. Darin waren die vier, zuvor abmontierten BMW-Sommerreifen und vier weitere BMW-Winterreifen deponiert. Die Täter schlugen die Seitenscheiben des Fahrzeugs ein und nahmen alle Räder mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren tausend Euro. Die Tat oder der Abtransport der Beute mit einem Fahrzeug könnten beobachtet worden sein. Daher hoffen die Ermittler der Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0 auf Hinweise.

Anwohner überrascht Garageneinbrecher

Zeven. Am Dienstagabend hat ein Anwohner der Godenstedter Straße einen amtsbekannten Zevener nach dem Einbruch in die Garage seines Wohnhauses überrascht. Gegen 22.45 Uhr habe der Anwohner verdächtige Geräusche außerhalb seiner Wohnung gehört. Zudem habe der Hund der Familie angeschlagen. Beim Hinausgehen stellte er einen dunkel gekleideten Mann fest, der gerade im Begriff war, sein Grundstück zu verlassen. Außerdem bemerkte er, dass das Garagentor offenstand. Der Anwohner hielt den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Zevener Polizei fest. Der 41-jährige Beschuldigte bestritt alle Vorwürfe. Die weiteren Ermittlungen sollen zeigen, was er in der Garage vorhatte.

Tageswohnungseinbruch in der Ringstraße

Elsdorf. Am Mittwochnachmittag ist es in der Ringstraße zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen. Zwischen 16.30 Uhr und 17.40 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Wohnung. Auf der Rückseite des Gebäudes hebelten sie eine Terrassentür auf. Bei der Suche nach Beute fanden die Einbrecher ein gold-rosafarbenes Smartphone der Marke Samsung Galaxy S22+ und nahmen es mit.

Taschendiebe im Discounter

Bremervörde. Am Mittwoch ist es in Bremervörder Discountern erneut zu Taschendiebstählen gekommen. Gegen 11.30 Uhr holten unbekannte Täter in der Aldi-Filiale an der Straße Am Bahnhof-Süd bei einem 75-jährigen Mann das Portemonnaie aus der verschlossenen Jackentasche. Am Nachmittag gegen 14.30 Uhr stahlen Unbekannte in der Lidl-Filiale an der Alten Straße einer 54-jährigen Frau deren schwarze Ledergeldbörse mit Bargeld und dem üblichen Inhalt aus ihrem Rucksack.

