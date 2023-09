Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 66-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag (21. September) gegen 07:50 Uhr auf der B 55 in Wenkhausen ereignet. Dabei befuhr eine 66-Jährige mit ihrem Auto die B55 in Fahrtrichtung Olpe. Einige Meter nach dem Abzweig zur K13 kam sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte ihr Wagen mit einem Leitpfosten, einem Verkehrszeichen und einer Wegweisertafel. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An ihrem Pkw entstand Sachschaden im fünfstelligen, an dem Leitpfosten, dem Verkehrszeichen und der Tafel lag dieser im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

