Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Rettungswagen bei Unfall beteiligt

Höxter (ots)

Am Dienstag, 07. November, gegen 12.15 Uhr, befuhr ein Rettungswagen in Höxter die Brenkhäuser Straße in Richtung Krankenhaus. Vor ihm befand sich ein grauer Golf mit einer 74-Jährigen Höxteranerin auf dem Fahrersitz. Diese musste verkehrsbedingt bremsen. Den Bremsvorgang hatte der 61-Jährige Rettungswagenfahrer offensichtlich zu spät wahrgenommen und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er fuhr auf den stehenden Pkw auf. Die Golffahrerin wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden von ca. 6.000,- Euro./Rek

