Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 2.500 Euro Schaden nach Unfallflucht

Höxter (ots)

Am Freitag, 27. Oktober, stellte ein 63-jähriger Mann seinen schwarzen Seat auf dem Parkplatz der Weserbergland-Klinik in Höxter ab. Als er am Dienstag, 07. November, zurückgekommen war, bemerkte er die Beschädigungen an der Fahrertür. Der Schaden wird auf ca. 2.500,- Euro geschätzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand sind keine Hinweise auf den Verursacher bekannt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen./Rek

