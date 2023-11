POL-HX: Mann stürzt von Leiter und verletzt sich schwer

Bad Driburg (ots) - Am Montag, 6. November, wollte sich eine Bewohnerin in einer Senioreneinrichtung in Bad Driburg gegen 18.30 Uhr ihr Abendessen zubereiten. Dabei verbrannte das Essen auf dem Herd der 94-Jährigen. Der ausgehende Brandmeldealarm alarmierte die örtliche Feuerwehr, welche das kleine Feuer löschte. Die Bewohnerin wurde vor Ort durch die Rettungskräfte medizinisch versorgt. Es entstand kein ...

mehr