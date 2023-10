Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Scheunenbrand in Badenhard - Nachtrag

Badenhard (ots)

Bezug nehmend zur Erstinformation von 23:17 Uhr kann wie folgt nachberichtet werden:

Am Samstag, den 28.10.2023, gegen 22:45 Uhr brach -aus noch nicht geklärter Ursache- ein Feuer in einer Scheune eines Gehöftes in der Hauptstraße in Badenhard (Rhein-Hunsrück-Kreis) aus. Die Scheune geriet in Vollbrand und brannte bis auf die Grundmauern ab. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus sowie die Nachbaranwesen verhindern. Aus der Scheune brachen vier Pferde aus, welche in der Folge im Zuge von Suchmaßnahmen eingefangen werden konnten. Ein Pferd erlitt Brandverletzungen und musste durch einen Veterinär versorgt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000 Euro. Hierzu zählen neben der Scheune auch sich darin befindliche landwirtschaftliche Geräte. Derzeit stellt die Feuerwehr noch eine Brandwache. Die Ermittlungen zur Erforschung der Brandursache wird die Kriminalinspektion Koblenz übernehmen. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus der Verbandgemeinde Hunsrück-Mittelrhein (Emmelshausen), Beamte der Polizeiinspektion Boppard, sowie (kurzzeitig) der Polizeihubschrauber.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell