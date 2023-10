POL-PPKO: +++Erstinformation+++ (Voll-) Brand einer Scheune in Badenhard

Koblenz (ots) - Am 26.10.23 betrat ein bislang unbekannter männlicher Mann gegen 19.09 Uhr die Shell- Tankstelle in der Braubacher Straße in Lahnstein und erbeutete unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Geldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. Der Täter, dunkel gekleidet, hatte sich aus Richtung des in der Nähe befindlichen ALDI- Discounters der Tankstelle ...

mehr