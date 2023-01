Polizei Braunschweig

POL-BS: Radfahrer gibt nach Unfall falsche Personalien an und entfernt sich

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hamburger Straße,

04.01.2023, 02.16 Uhr

Eine Radfahrerin kollidierte mit einem Radfahrer und verletzte sich.

In der Nacht auf Mittwoch fuhr eine 62-jährige Braunschweigerin mit ihrem Fahrrad auf der Hamburger Straße stadteinwärts. In Höhe der "Wasserwelt" kam ihr eine Gruppe von drei Personen entgegen. Eine der Personen fuhr dabei mit einem Fahrrad und kam auf sie zu. Der Radweg ist hier nur für eine Fahrtrichtung freigegeben. Die Braunschweigerin und der entgegenkommende Radfahrer kollidierten. Die Frau stürzte, zog sich eine Platzwunde an der Stirn zu und brach sich das Schlüsselbein. Der Radfahrer half der Frau auf die Beine und nannte ihr seine Personalien. Dann entfernte er sich. Die 62-Jährige wurde von einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Später stellte sich heraus, dass die angegebenen Personalien nicht stimmten. Die Polizei sucht nun nach den drei Männern, die der Frau entgegenkamen. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell