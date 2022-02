Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Holzunterstand und Carport in Brand

Helmstedt (ots)

Gemeldet wurde eine brennende Gartenlaube am Gebäude. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Holzunterstand in voller Ausdehnung am Gebäude brannte. Das Feuer schlug zum Teil bereits in den Dachstuhl und Carport über. Es wurde umgehend die Brandbekämpfung durch einem Trupp unter Atemschutz und Vornahme einer Leitung durchgeführt. Das Wohngebäude war bei Eintreffen bereits geräumt. Personen wurden nicht verletzt. Abschließend wurde die Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Helmstedt und Emmerstedt.

Dauer: ca. 2 Stunden

Einsatzleiter: Alexander Weis Bilder: Feuerwehr Helmstedt

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell