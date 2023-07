Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Vollbrand einer Garage/Anbau an Wohnhaus (05.07.2023)

Konstanz (ots)

Zu einem Wohnhausbrand wurden am 05.07.2023 um 19:20 Uhr Polizei und Rettungskräfte in die Ortsstraße des Hüfinger Ortsteils Hausen vor Wald gerufen. Bei Eintreffen der Kräfte stand bereits eine Garage/Anbau eines dort stehenden Wohnhauses in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen auf das gesamte Gebäude zu verhindern. Der Anbau wurde jedoch vollständig zerstört. Personen kamen bei dem Brand nicht zu schaden, der Sachschaden liegt bei etwa 500.000 Euro. Als mögliche Brandursache kommt nach derzeitigem Ermittlungsstand ein in Brand geratener Akku eines technischen Geräts in Frage. Die Familie befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Wohnhaus und konnte sich ins Freie retten. Personen wurden nicht verletzt. Die Ortsdurchfahrt von Hausen (L171) musste bis 22:30 Uhr aufgrund des Feuerwehreinsatzes voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell